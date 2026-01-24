الداخلية تضرب بقوة.. ضبط 11 مليون جنيه و14 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والجرائم التموينية، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي وضبط الأسواق ومنع التلاعب بالسلع الأساسية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية أكثر من 11 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفي سياق متصل، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، حيث أسفرت حملات قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتعاون مع مديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية والحرة والمدعمة.

وتم خلال الحملات ضبط أكثر من 14 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم، قبل طرحه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي لكافة صور الإتجار غير المشروع والتلاعب بالسلع المدعمة، حفاظًا على حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.