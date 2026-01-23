إعلان

حجز سيدتين بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء في الجيزة

كتب : صابر المحلاوي

10:11 م 23/01/2026

أرشيفية

كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالجيزة، حجز سيدتين على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية، لاتهامهما بنشر مقاطع فيديو عبر صفحتيهما على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الرقص بملابس خادشة للحياء.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت نشاط المتهمتين، إحداهما لها معلومات جنائية، عقب تداول مقاطع مصورة لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدائرة محافظة الجيزة، تتضمن محتوى مخالفًا للآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمتين أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبحوزتهما 4 هواتف محمولة.

وبفحص الهواتف فنيًا، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما أقرتا بقيامهما بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

