كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم الأربعاء، حجز الاستئناف المقدم من سيدة وعشيقها على حكم الإعدام الصادر بحقهما في اتهامهما بقتل والدة المتهمة الأولى، لجلسة الدور الأول من شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات أول درجة قد أصدرت حكمها حضوريًا وبإجماع الأعضاء، وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بإعدام المتهمة وعشيقها شنقًا لإدانتهما بقتل والدتها بهدف الاستيلاء على شقتها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية عن اعترافات المتهمة بتفاصيل الجريمة. وقالت "غادة إ" في تحقيقات النيابة – حصل "مصراوي" على نسخة منها – إنها تعرفت على المتهم منذ عامين، وذكرت تفاصيل حياتها الزوجية وعلاقتها بعشيقها، بالإضافة إلى خلافاتها مع والدتها، حتى جاء اليوم الذي قتلت فيه والدتها.

وأوضحت المتهمة أن عشيقها هو من قام بضرب والدتها على رأسها بالحجر بعد دخولها الغرفة، وتركاها هناك قبل أن يغادرا، وحاولا بعدها إخفاء الجثة دون جدوى.

وأدانت محكمة جنايات القاهرة المتهمة وعشيقها، وأصدرت حكم الإعدام شنقًا بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، لاتهامهما بقتل "نادية م"، والدة المتهمة الأولى، بهدف الاستيلاء على شقتها.

اقرأ أيضا:

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟