البريطانية والأمريكية أبرزهم.. الداخلية تأذن لـ 21 مواطن بالتجنس بجنسيات أجنبية

كتب : علاء عمران

12:17 م 20/01/2026

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

كتب- علاء عمران:
أصدرت وزارة الداخلية قرار يسمح لـ 21 مواطن بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية، وذلك وفقًا للدستور وقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الذي يفوض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير بمباشرة اختصاصات وزير الداخلية في هذا الشأن.
ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية، على أن يظل المواطنون المحتفظون بجنسيتهم المصرية بعد حصولهم على الجنسية الأجنبية.
ومن أبرز الجنسيات الممنوحة في القرار: البريطانية والأمريكية والألمانية والإيطالية، إلى جانب بعض الجنسيات العربية مثل الأردنية والسودانية والفلسطينية.
كما تضمن القرار أسماء المواطنين، وتواريخ ميلادهم، وجهة ميلادهم، والجنسية الأجنبية المأذون لهم بها، لتوثيق كل التفاصيل بشكل رسمي وواضح.
ويشمل القرار المواطنين من أولهم حاتم صالح توفيق عبد الوهاب، عماد جمال عطية شحاتة محمود، سامح الديب نخنوخ عبد المسيح، محمد يحيى عبد المنعم القرشي، أمل علي علي محمد زايد، إبراهيم هشام محمود علي أبو زيد، شادي محمد سامي مصطفى جلال علي برهام، أحمد ياسر السيد حسب الله، محمد طارق محمد أسعد سلام، وسيف السيد أبو بكر السيد محمد.
أما باقي الأسماء فهم عمر علي عطا محمد بلال، أحمد حسن صبحي حسن حشاد، سيف عبد الحكيم فضل عيد زيتون، أنس عبد الحكيم فضل عيد زيتون، عماد حسين فايز السطري، عبد الرحمن أحمد هاشم أحمد عبد ربه محمد، أحمد حسن أحمد حسين أحمد عامر، أحمد علي السيد الصالحي، شهاب عبد الفتاح عبد الغني عبد الفتاح، عمر جلال حسن جلال الدين، وأخيرًا أحمد جلال حسن جلال الدين، مع تحديد الجنسية المأذون لهم بها لكل منهم.

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الداخلية تأذن لـ 21 مواطن بالتجنس بجنسيات أجنبية وزارة الداخلية قانون الجنسية

