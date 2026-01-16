إعلان

المرور تضبط 104 آلاف مخالفة مرورية و61 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

01:29 م 16/01/2026

حملات مرورية مكثفة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 104150 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

كما تم فحص 1219 سائقًا، وتبين إيجابية 54 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وكثفت الأجهزة المرورية حملاتها الانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت عن ضبط 784 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 103 سائقين ثبتت إيجابية 7 حالات منهم، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا، والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

