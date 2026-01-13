الداخلية تنفي صحة فيديو اعتداء ضابط على شخص ببورسعيد

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الادعاء باعتداء ضابط شرطة على شخص ببورسعيد.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 10 يناير الجارى وحال مرور قوة أمنية تابعة لدائرة قسم شرطة الشرق تلاحظ لها وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص أمام أحد المطاعم بدائرة القسم ولدى مشاهدتهم للقوة لاذوا بالهرب.

وأمكن ضبط أحد طرفى المشاجرة مالك المطعم وطالب "الظاهر بمقطع الفيديو" حال قيامه بالعدو من مكان الواقعة دون تجاوز.

وبسؤال مالك المطعم أفاد بأن الطالب لم يكن ضمن أطراف المشاجرة، واتهم شخصين آخرين بالتشاجر معه والتعدى عليه بالسب. أمكن ضبط الطرف الثانى وبمواجهتهما أقرا بوجود خلافات سابقة بينهما ومالك المطعم تعدوا خلالها على بعضهم بالسب دون حدوث ثمة إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.