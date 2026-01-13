إعلان

الداخلية تنفي صحة فيديو اعتداء ضابط على شخص ببورسعيد

كتب : مصراوي

06:11 م 13/01/2026

الطرف الثاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الادعاء باعتداء ضابط شرطة على شخص ببورسعيد.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 10 يناير الجارى وحال مرور قوة أمنية تابعة لدائرة قسم شرطة الشرق تلاحظ لها وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص أمام أحد المطاعم بدائرة القسم ولدى مشاهدتهم للقوة لاذوا بالهرب.

وأمكن ضبط أحد طرفى المشاجرة مالك المطعم وطالب "الظاهر بمقطع الفيديو" حال قيامه بالعدو من مكان الواقعة دون تجاوز.

وبسؤال مالك المطعم أفاد بأن الطالب لم يكن ضمن أطراف المشاجرة، واتهم شخصين آخرين بالتشاجر معه والتعدى عليه بالسب. أمكن ضبط الطرف الثانى وبمواجهتهما أقرا بوجود خلافات سابقة بينهما ومالك المطعم تعدوا خلالها على بعضهم بالسب دون حدوث ثمة إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضرب اعتداء ضابط شرطة بورسعيد خلافات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ملوك الحظ الجيد" أبراج تجذب المال والطاقة الايجابية دون مجهود
علاقات

"ملوك الحظ الجيد" أبراج تجذب المال والطاقة الايجابية دون مجهود
سعر الذهب اليوم يسجل قمة تاريخية.. وعيار 24 يتخطى 7 آلاف جنيه
اقتصاد

سعر الذهب اليوم يسجل قمة تاريخية.. وعيار 24 يتخطى 7 آلاف جنيه
انهيار جليدى مفاجئ يجرف متزلجة محترفة وكلبها فى جبال أندورا (فيديو)
شئون عربية و دولية

انهيار جليدى مفاجئ يجرف متزلجة محترفة وكلبها فى جبال أندورا (فيديو)
الأب ينكر والأم تؤكد:"قتلها جوعًا".. تجديد حبس والد "فتاة خزام" 15 يومًا
أخبار المحافظات

الأب ينكر والأم تؤكد:"قتلها جوعًا".. تجديد حبس والد "فتاة خزام" 15 يومًا
"استمروا المساعدة في الطريق".. ترامب يوجه رسالة إلى الإيرانيين
شئون عربية و دولية

"استمروا المساعدة في الطريق".. ترامب يوجه رسالة إلى الإيرانيين

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
التهديد الخفي على الإنترنت.. كيف تسرق هجمات التصيد بياناتك وتعرضها للبيع؟
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون