ضبط قائد توك توك اعتدى على سائق ميكروباص بسلاح أبيض بالشرقية

كتب : مصراوي

08:33 م 11/01/2026

السائق المشكو في حقه

كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اعتداء شخص بسلاح أبيض على قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو سائق توك توك له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق وبحوزته السلاح الأبيض الظاهر بمقطع الفيديو.

بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة؛ لخلافات بينه وبين قائد السيارة الـ "ميكروباص" حول أولوية المرور.

تم التحفظ على مركبة "التوك توك"، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

