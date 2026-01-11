إعلان

عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

05:04 م 11/01/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بسقوط فتاة "تحمل جنسية إحدى الدول" من علو بالعقار محل سكنها بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجاري تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بقيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم وسقوط فتاة "تحمل جنسية إحدى الدول" من نافذة الشقة محل البلاغ.

على الفور تم الانتقال وبسؤال قاطني الشقة المشار إليها (3 سيدات " اثنين منهن مصابتان بكسر بالفخذ وجرح قطعي بالفخذ "يحملن جنسية إحدى الدول"– مقيمين بدائرة القسم) قررن بتضررهن من ( أحد الأشخاص) لاقتحامه الشقة محل سكنهن باستخدام "مفك"، وقيامه بالتحرش بإحداهن وإحداث إصابة آخرى "بمقص حديدي"، فقامت الأولى على إثر ذلك بالقفز من نافذة الشقة محل البلاغ مما أدى لحدوث إصابتها المنوه عنها.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

