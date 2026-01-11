إعلان

الأمن الاقتصادي: ضبط 1230 قضية ظواهر سلبية و1209 حالات سرقة تيار كهربائي

كتب : علاء عمران

11:31 ص 11/01/2026

سرقة التيار الكهربائي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب – علاء عمران:

كثّفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي جهودها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الـ24 ساعة الماضية، وحققت عدة نتائج إيجابية.

وقامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتنفيذ عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية في مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت عن ضبط 1230 قضية متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 1209 قضايا سرقة تيار كهربائي، ومخالفات لشروط التعاقد.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواصلة الحملات الأمنية المكبرة لمواجهة الجريمة بكافة أشكالها.

اقرأ أيضًا:

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو

لمدة 21 يوما..غلق كلي لمطلع كوبري التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة (تحويلات مرورية)

بعد تحديث 2026.. كيف تستعلم عن مخالفات المرور وتقدم تظلم مجانًا

اختفى قبل زفافه بيوم.. كواليس تغيب عريس أرض اللواء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرقة تيار كهربائي الأجهزة الأمنية الحملات الأمنية شرطة الكهرباء وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
رياضة محلية

قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
حدث بالفن| انهيار فنانة باكية لهذا السبب والحزن يخيم على فيروز في جنازة
زووم

حدث بالفن| انهيار فنانة باكية لهذا السبب والحزن يخيم على فيروز في جنازة
"بتواجد حسام حسن".. 10 صور لاحتفال عمر مرموش مع والد خطيبته بالفوز على
مصراوي ستوري

"بتواجد حسام حسن".. 10 صور لاحتفال عمر مرموش مع والد خطيبته بالفوز على
بكاء العميد ودعم محمد حمدي.. لقطات لم تشاهدها في مباراة مصر وكوت ديفوار
رياضة عربية وعالمية

بكاء العميد ودعم محمد حمدي.. لقطات لم تشاهدها في مباراة مصر وكوت ديفوار
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 11-1: هذا البرج يواجه صعوبات.. وحب ونجاح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 11-1: هذا البرج يواجه صعوبات.. وحب ونجاح لهؤلاء

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران