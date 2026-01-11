كتب – علاء عمران:

كثّفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي جهودها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الـ24 ساعة الماضية، وحققت عدة نتائج إيجابية.

وقامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتنفيذ عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية في مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت عن ضبط 1230 قضية متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 1209 قضايا سرقة تيار كهربائي، ومخالفات لشروط التعاقد.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواصلة الحملات الأمنية المكبرة لمواجهة الجريمة بكافة أشكالها.

