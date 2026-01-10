سقوط لص سرقة دراجة نارية ببورسعيد بعد تداول فيديو

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية بمحافظة بورسعيد.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الضواحي من (عامل، مقيم بدائرة القسم) بتعرضه لواقعة سرقة دراجته النارية من أمام منزله.

وأضافت الوزارة أنه أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتبين ارتكاب المتهم واقعة أخرى، تمثلت في سرقة حقيبة من داخل سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضًا:

بالأسماء.. النتيجة الكاملة لإعادة الـ19 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب | مستند

اختفى قبل زفافه بيوم.. كواليس تغيب عريس أرض اللواء

محام يحسم الجدل حول تعديلات الإيجار القديم: لا يمكن إلغاء القانون- فيديو