خناقة بالأسلحة البيضاء في الدقهلية.. والداخلية تكشف التفاصيل | فيديو

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمحافظة الدقهلية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بتاريخ 7 الجاري، تلقى مركز شرطة منية النصر بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول: (3 أشخاص مصابين بجروح متفرقة، أحدهم محجوز بإحدى المستشفيات لتلقي العلاج)، وطرف ثان: (شخصان وسيدة، اثنان منهم مصابون بكدمات متفرقة)، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وأضافت الوزارة أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات حول المصاهرة، وتعدى خلالها الطرفان على بعضهما باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وقرروا تخلصهم من الأسلحة المستخدمة في التعدي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.