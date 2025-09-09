مخالفات ترصدها الرادارات.. متى تتضاعف الغرامة ومتى تدفع نصفها؟

كتب- صابر المحلاوي:

انتشرت مؤخرًا الرادارات الحديثة على الطرق والمحاور في مختلف المحافظات، بهدف ضبط المخالفات المرورية، ورصد السرعات المقررة للمركبات، والتصدي للقيادة الجنونية أو الانشغال عن الطريق، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وتحذر الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات من تجاوز السرعات المحددة أو ارتكاب أي مخالفات مرورية بمختلف أنواعها، مؤكدة أن معرفة السرعات المقررة على الطرق متاحة عبر الرابط التالي: (هنا).

غرامات المخالفات المرورية

يعرض "مصراوي" أبرز الغرامات المقررة على المخالفات الشائعة:

1- استخدام الهاتف أثناء القيادة: من 100 إلى 300 جنيه (الغرامة الفعلية: 200 جنيه).

2- تجاوز السرعة المقررة: من 300 إلى 1500 جنيه (الغرامة الفعلية: 400 جنيه).

3- عدم اتباع تعليمات المرور: من 500 إلى 1000 جنيه (الغرامة الفعلية: 600 جنيه).

4- تعطيل حركة المرور دون مبرر: من 500 إلى 2000 جنيه (الغرامة الفعلية: 600 جنيه).

5- عدم ارتداء حزام الأمان: من 100 إلى 300 جنيه (الغرامة الفعلية: 200 جنيه).

مضاعفة الغرامات

يتفاجأ بعض السائقين عند تسديد قيمة الغرامة الموقعة عليهم بوجود مضاعفة في المبلغ. وأوضح اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن السبب يعود إلى "العود" أي تكرار نفس المخالفة خلال 6 أشهر، وهو ما يؤدي إلى مضاعفة الغرامة بشكل تلقائي. ولتفادي ذلك، ينصح بتجنب ارتكاب أي مخالفة، خاصة تكرارها خلال المدة المذكورة.

دفع نصف الغرامة

منحت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات حق سداد نصف قيمة الغرامة، في حال الدفع خلال 3 أيام من تاريخ استلام الرسالة النصية على الهاتف المحمول المسجل لدى المرور. ويتم ذلك إلكترونيًا عبر اختيار أيقونة تسديد الغرامة قبل انتهاء المهلة المحددة، بعد أن كان الأمر في السابق يتطلب الذهاب إلى نيابة المرور.

خطوات الاستعلام والسداد الإلكتروني

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية وتسديدها إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت.

2- اختيار خدمات المرور.

3- الضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

4- إدخال رقم اللوحة بشكل صحيح.

5- الضغط على "عرض المخالفات".

6- الاطلاع على الغرامات المستحقة.

7- سداد نصف قيمة الغرامة خلال 72 ساعة من استلام الرسالة.