إعلان

الأمن يكشف كواليس فيديو استعراض سائقي توك توك بالإسماعيلية

05:16 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

المتهمون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات المباحث ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن أداء قائدى مركبات "توك توك" حركات استعراضية والسير برعونة بالإسماعيلية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبات "التوك توك بدون ترخيص" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائديها (5 سائقين مقيمين بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة حال إحتفالهم بزفاف أحد أصدقائهم وتم التحفظ على مركبات التوك توك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توك توك استعراض الإسماعيلية فيديو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالصور- بحيرة تظهر فجأة في صحراء المنيا.. ما القصة؟
وزير المالية: صعب أن تنخفض كل الأسعار مرة واحدة.. السوق عرض وطلب
شكوى عاجلة من الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر.. التفاصيل كاملة
ساويرس: السوق العقارية تعاني.. وإنشاء الوحدة يمثل 25% من الأسعار المعلنة