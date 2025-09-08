الأمن يكشف كواليس فيديو استعراض سائقي توك توك بالإسماعيلية
القاهرة - مصراوي:
كشفت تحريات المباحث ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن أداء قائدى مركبات "توك توك" حركات استعراضية والسير برعونة بالإسماعيلية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبات "التوك توك بدون ترخيص" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائديها (5 سائقين مقيمين بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة حال إحتفالهم بزفاف أحد أصدقائهم وتم التحفظ على مركبات التوك توك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها.
فيديو قد يعجبك: