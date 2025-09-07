إعلان

شرعا في قتل ميكانيكي.. الجنايات تحكم بالسجن 5 سنوات على شقيقين

03:54 م الأحد 07 سبتمبر 2025

تعبيرية عن حبس اشخاص

كتب- رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة شقيقين بالسجن 5 سنوات في واقعة اتهامهما بالشروع في قتل ميكانيكي في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

وأوضحت النيابة العامة في القضية رقم 10559 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 3606 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين "أ.م" وشقيقه "ع.م" شرعا في قتل المجني عليه "محمد س" عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقدا العزم على قتله نتيجة خلاف نشب بينهما. وأضافت النيابة أنهما تعديا عليه بالضرب باستخدام سلاحين أبيض، أحدهما مطواه، مسبّبين له إصابات قطعية وطعن نافذ بالظهر، وأحدثت له ارتشاحات بالصدر وصعوبة في التنفس، مما أدى إلى عاهة مستديمة.

وأكدت النيابة أن الجريمة كادت تودي بحياة المجني عليه لولا تدخل العلاج الطبي.

وأفاد تقرير الطب الشرعي بأن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه كانت قطعية وطعنية، ناجمة عن الضرب بأسلحة بيضاء وأجسام صلبة، وأدت إلى عاهة مستديمة بنسبة تقدر بنحو 5%.

وأحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المستشار محمود غيطاس، المتهمين إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بمعاقبتهما بالسجن 5 سنوات.

حكم بالسجن الشروع في قتل ميكانيكي
