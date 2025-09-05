إعلان

ضبط تاجر أدوية ومنشطات مجهولة المصدر في الإسكندرية

04:10 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

المتهم

كتب - علاء عمران:

في عملية أمنية دقيقة، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بالإسكندرية من ضبط شخص يقوم بترويج وبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر وغير مصرح بها، بعد تحقيقات وتحريات مكثفة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول ومقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، بترويج وبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين، وعُثر بحوزته على 785 عبوة منشطات مختلفة واعترف بالنشاط الإجرامي المنسوب إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

منشطات الإسكندرية أجنبي مخدرات الداخلية
