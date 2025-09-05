ضبط 378 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

كتب -علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بمختلف مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من تحقيق نتائج كبيرة في ضبط الخارجين عن القانون.

وأسفرت الجهود عن ضبط 378 قضية مخدرات، وحجز 229 قطعة سلاح ناري، إضافة إلى تنفيذ 84,496 حكمًا قضائيًا متنوعًا، في خطوة تعكس استمرار الخطة الأمنية لإحكام السيطرة وتعزيز الاستقرار.

وجاءت تلك الجهود ضمن استراتيجية الوزارة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمتورطين في الأنشطة الإجرامية.