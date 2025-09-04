فيديو صادم يوثق مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام معهد الأورام بالقاهرة
كتب - عاطف مراد:
كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص يستقلون دراجة نارية وبحوزتهم أسلحة بيضاء أمام معهد الأورام بالقاهرة.
وتبين بالفحص أن الواقعة حدثت بتاريخ 17 يوليو 2025، إثر نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات مالية.
وضم الطرف الأول أحد الأشخاص الذي أصيب بجرح سطحي باليد، بينما ضم الطرف الثاني 3 أشخاص، أحدهم أصيب بكسر في الساق، ولاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة.
وأسفرت التحريات عن ضبط الطرفين في حينه، بالإضافة إلى الأسلحة البيضاء التي استخدمت في الاعتداء، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الوارد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
