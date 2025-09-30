إعلان

موكب زفاف يتحول إلى استعراض خطير.. فيديو يُثير الجدل في الزقازيق والشرطة تتدخل

كتب : علاء عمران

02:05 م 30/09/2025

المتهم

كتب – علاء عمران:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائدا سيارتين يسمحان لمجموعة من الأطفال بالجلوس على الأجزاء الخارجية للسيارة أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، ما عرّض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارتين وقائديهما (سائقين – مقيمان بمحافظة الشرقية).
وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، أثناء سيرهما ضمن موكب زفاف أحد أصدقائهما.
تم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

