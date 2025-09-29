باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في وقائع طلب وأخذ موظفين عموميين ومن في حكمهم مبالغ مالية تجاوزت 10 ملايين و700 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تهريب بضائع جمركية تمثلت في مشروبات روحية بلغت قيمتها أكثر من 1 مليار و25 مليون جنيه، عن طريق تزوير محررات رسمية واستعمالها.

وقالت النيابة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنها أمرت بإحالة 17 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، حيث أصدرت محكمة الجنايات في جلستها المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر الجاري حكمها بمعاقبة 14 متهمًا بالسجن المشدد 15 عامًا، ومعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمهم جميعًا مبلغ 1 مليون و650 ألف جنيه، وإلزامهم بتعويض مالي قدره 2 مليار و51 مليون و740 ألفًا و186 جنيهًا، مع مصادرة المبالغ المالية والمستندات المزورة والبضائع المضبوطة.

وأكدت النيابة العامة أنها ماضية في رسالتها بمكافحة جرائم الرشوة والفساد والتهريب وصون المال العام والاقتصاد القومي، وستتصدى بكل حزم لمثل هذه الجرائم، إعمالًا لأحكام القانون وتحقيقًا للردع العام.

