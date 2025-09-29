محاكمة عاطل في حيازة المواد المخدرة بعين شمس.. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة عاطل بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس وسلاح ناري واستعراض القوة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن المواد المضبوطة بحوزة المتهم هي لمادة الآيس المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس معلومات تفيد بحيازة شخص المواد المخدرة وترويجها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة والتوصل إلى المتهم.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس في ضبط المتهم وتبين أنه عاطل، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الآيس المخدر وزنت 300 جرام وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

