أمن المنافذ يوجه ضربات قوية للمهربين ويصادر بضائع وأقراص مخدرة

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، وضبط الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا في مجال تهريب البضائع، وقضية واحدة في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، فضلًا عن ضبط 2.928 مخالفة مرورية متنوعة، و47 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 282 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لإحكام السيطرة على كافة المنافذ وتأمينها من أي محاولات تهريب.

