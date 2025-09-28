إعلان

الداخلية تسحب 996 رخصة بسبب الملصق الإلكتروني

كتب : مصراوي

11:55 ص 28/09/2025

تركيب الملصق الإلكتروني

كتب - علاء عمران:
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من سحب 996 رخصة قيادة على مستوى الجمهورية، لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.
يُذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت يوم 30 مارس 2021، وبدأت الأجهزة المعنية في تطبيق لوائح المرور على المخالفين الذين لم يلتزموا بتركيب الملصق.
وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة مهمة نحو تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.
كما تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكّن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من طلب تركيب الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا عبر موقع بوابة مرور مصر.
ويستمر العمل في وحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءً، لتيسير إجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط، بالإضافة إلى الفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

تركيب الملصق الإلكتروني وزارة الداخلية وحدات المرور

