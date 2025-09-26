كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله عدد من الأطفال يستقلون مركبة "تروسيكل" في طريقهم إلى إحدى المدارس بمحافظة بني سويف، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المركبة التي تبين أنها منتهية التراخيص، فيما تبين أن قائدها يقيم بدائرة مركز شرطة سمسطا ولا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهته اعترف السائق بقيامه بتوصيل الأطفال الظاهرين بمقطع الفيديو إلى محل إقامتهم مقابل مبلغ مالي.

وتم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.