حقيقة مسدس مدير المدرسة بالقاهرة.. الأمن يكشف المفاجأة

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأمن الوطني حقيقة ما تم تداوله بادعاء تضرر أولياء أمور طلبة إحدى المدارس بالقاهرة من مدير المدرسة لقيامه بإخراج سلاح نارى خلال اجتماعه معهم.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 23 /الجارى حضر أولياء أمور بعض الطلاب للمدرسة المشار إليها للتقابل مع مدير المدرسة للشكوى من إتخاذه إجراء تعسفى بحق أنجالهم وتغييره الفصول الدراسية الخاصة بأنجالهم المقيدين بالمدرسة، فقام المدير بإيضاح الأمر لهم.

وتبين أن السلاح النارى المشار إليه "المتواجد على مكتب المدير" عبارة عن (ولاعة على شكل مسدس) تم ضبطها من أحد الطلاب حال دخوله بها للمدرسة.