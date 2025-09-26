مفاجآت في نتائج فحص السائقين على الطريق الإقليمي

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة في إطار خطة وزارة الداخلية لإحكام السيطرة المرورية وضبط المخالفات على الطرق والمحاور الرئيسية.

الحصيلة خلال 24 ساعة ضبط 101,297 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص إضافة إلى فحص 2129 سائقت، وتبين إيجابية 109 حالة تعاطي مواد مخدرة.

على الطريق الدائري الإقليمي، أمكن ضبط 1061 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة) وفحص 171 سائقاً، وتبين إيجابية 11 حالة لتعاطي المخدرات وضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 10 أحكام والتحفظ على 4 مركبات لمخالفة قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفات المضبوطة.