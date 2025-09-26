ليلة ساخنة في مدينة أكتوبر، بلاغ عاجل وصل لمدير أمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة، من رجل أعمال يتهم فيه ابن الفنان أحمد رزق بالاعتداء على ابنه.

تحريات العقيد إسلام المهداوي، مفتش مباحث فرقة وسط أكتوبر، كشفت أن مشاجرة نشبت بين شابين -يدرسان بمدرسة واحدة- أمام مول معروف، فأصيب الضحية بثقب في طبلة الأذن.

والد الضحية قدم مقطع فيديو وصورًا توثق تفاصيل الواقعة لتلقي الشرطة القبض على ابن الممثل الكوميدي المعروف قبل انتهاء الواقعة بالتصالح داخل النيابة العامة.