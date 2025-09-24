"رنا" إحدى ضحايا مطاردة فتيات أكتوبر: اتصلت للتصالح لأنهم طلاب جامعيون | فيديو
كتب : مصراوي
04:55 م 24/09/2025
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
كتب- رمضان يونس:
أكدت "رنا"، إحدى ضحايا مطاردة فتيات أكتوبر، أنها تصالحت أمام القاضي مع المتهمين بشأن إصابتها جراء الحادث الذي تعرضت له على طريق الواحات.
وقالت "رنا" في تصريحات عبر بث مباشر لمصراوي: "الناس جات لنا البيت وأنا قبلت التصالح لأنهم طلبة في الجامعات ولأجل مستقبلهم".
وقامت ضحيتا طريق الواحات بتعديل أقوالهما أمام القاضي في أولى جلسات استئناف المتهمين بشأن إصابتهن، ونفوا تعرض المتهمين لهن في الطريق العام، وتنازلوا وتصالحوا عن تهمتي الإتلاف والإصابة الخطأ.
وظهر الطلاب وسائق أوبر المتهمون في قاعة المحكمة مرتدين كمامات وتيشرتات سوداء، فيما بدت على ملامحهم علامات الإرهاق والتعب.
وكانت محكمة جنح أكتوبر بالجيزة قد أصدرت حكمًا سابقًا بمعاقبة 3 طلاب جامعيين وسائق أوبر في قضية مطاردة فتيات أكتوبر على طريق الواحات والتسبب في إصابة اثنتين جراء تصادمهن في تريلا بالحبس 4 سنوات.
وتضمن منطوق الحكم: الحبس 3 سنوات مع النفاذ وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم، وسنة مع النفاذ عن الاتهام الثاني وغرامة 50 جنيهًا عن الاتهام، وتعويض مدني 100 جنيه للمجني عليهن.
أسندت النيابة العامة في القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر للمتهمين "مازن.ن"، و"عبد الرحمن.ج"، و"مهند.ج"، و"يحيى.ع" تهمة التعرض للمجني عليهن "رنا إبراهيم" و"نزال يوسف" في الطريق العام بألفاظ وإيحاءات وعبارات جنسية، وتكرار ذلك الفعل من خلال ملاحقتهن ومضايقتهن عمدًا عبر إشارات وعبارات خادشة للحياء.
وذكرت النيابة أن المتهمين تسببوا خطأً في إصابة المجني عليهن نتيجة رعونة القيادة وعدم مراعاة اللوائح والقوانين، إذ قادوا سياراتهم بطريقة شكلت خطرًا وأدت إلى وقوع الحادث، ما نتج عنه إصابات مثبتة بالتقارير الطبية، مع امتناعهم عن تقديم المساعدة بعد وقوع الحادث.
كما تسببت المتهمون في إتلاف السيارة الخاصة بالمجني عليها "رنا إبراهيم" بسبب الحادث.