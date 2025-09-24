إعلان

إحالة إنجي حمادة للمحاكمة الجنائية بتهمة غسل الأموال

كتب : أحمد عادل

04:32 م 24/09/2025

المحكمة الاقتصادية

كتب- أحمد عادل:
أمرت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال بالقاهرة الجديدة، إحالة المذيعة إنجي حمادة للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، بتهمة غسل الأموال.
ووجهت النيابة العامة إلى المذيعة تهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع في بث فيديوهات تخدش الحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفي وقت سابق، قضت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية بقبول استئناف إنجي حمادة على حكم حبسها سنة وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، وأصدرت المحكمة حكمًا جديدًا ببراءتها.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على إنجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر المعروف باسم "كروان مشاكل".

