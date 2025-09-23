من المخدرات إلى العقارات.. ضبط عنصرين غسلوا 65 مليون جنيه

كتب- علاء عمران:

استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين مقيمين بالإسكندرية؛ لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وسيارات.

وقدرت قيمة الممتلكات المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بنحو 65 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.