ضبط 1895 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 1895 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

وكانت وزارة الداخلية قد أهابت بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمسائلة القانونية.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.



