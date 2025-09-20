ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه في 24 ساعة

كتب– علاء عمران:



واصل قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملاته الأمنية على جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عبر إخفائها عن التداول أو التعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، بما يترتب عليه من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.



وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 6 ملايين جنيه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المتهمين، مع استمرار الحملات لضبط المخالفين والحفاظ على استقرار السوق النقدي.



