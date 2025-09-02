فيديو الإدمان الكاذب.. الأمن يكشف خدعة بائع متجول بالمحلة

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء محاولته إفاقة آخر زعم تعاطيه للمواد المخدرة، والزعم بانتشار المواد المخدرة بمدينة المحلة الكبرى بالغربية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم بنشر مقطع الفيديو بائع متجول "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية وبسؤاله قرر أنه حال سيره بدائرة القسم شاهد أحد الأشخاص غير متزن، فوضعه على الأرض وتصوير مقطع الفيديو المُشار إليه للإيحاء بأن الأخير تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة - على خلاف الحقيقة – لإثناء أحد الأشخاص اعتقد ظناً باعتزامه شن حملة إعلامية على الباعة الجائلين وإشغالات الطرق بالمنطقة، وتوجيههه للنشر عن تعاطى المواد المخدرة بالمدينة.

أمكن التوصل للشخص الأخير "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة)، وتبين أنه غير متزن نفسيا، وبسؤال والده أفاد بأنه يعانى من أمراض نفسية منذ فترة وسبق تلقيه العلاج بإحدى المصحات النفسية، وأضاف بأنه معتاد الخروج من المنزل والعودة من تلقاء نفسة على فترات وعدم تحريره محاضر بذلك.

تم تسليم الأخير لأهليته مع أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايته واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم بالنشر لادعائه الكاذب.