حصيلة مرورية صادمة.. 98 ألف مخالفة و124 متعاطيًا في يوم واحد

كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على مستوى الجمهورية، واستهدفت كافة الطرق والمحاور لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 98,665 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والتوقف العشوائي، والتحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما جرى فحص 2,069 سائقًا على الطرق، وتبين إيجابية 116 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي السياق نفسه، واصلت الحملات المرورية والانضباطية عملها بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 1,093 مخالفة متنوعة شملت تحميل ركاب بالمخالفة للقانون، ومخالفات شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

كما أسفرت الحملات عن فحص 180 سائقًا تبين إيجابية 8 منهم لتعاطي المخدرات، وضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 18 حكمًا قضائيًا، بالإضافة إلى التحفظ على 3 مركبات مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.