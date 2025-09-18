إعلان

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بسرقة "الأسورة الأثرية" من المتحف المصري

11:14 م الخميس 18 سبتمبر 2025
كتب - أحمد عادل:

قررت نيابة قصر النيل، حبس المتهمين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بالتحرير 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات واقعة اختفاء أسورة ذهبية أثرية تعود للعصر المتأخر من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري، عقب بلاغ رسمي من وكيل المتحف وأخصائي ترميم بتاريخ 13 من الشهر الجاري.

وتبين من التحريات أن وراء الواقعة أخصائية ترميم بالمتحف المصري، حيث استغلت وجودها في عملها يوم 9 من الشهر ذاته وقامت بسرقة الأسورة بأسلوب المغافلة.

وكشفت التحريات أنها تواصلت مع أحد معارفها، صاحب محل فضيات في السيدة زينب بالقاهرة، والذي باعها لمالك ورشة ذهب بالصاغة مقابل 180 ألف جنيه، قبل أن يقوم الأخير ببيعها لعامل بمسبك ذهب بمبلغ 194 ألف جنيه، ليتم صهرها ضمن مصوغات أخرى وإعادة تشكيلها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط جميع المتورطين، كما جرى ضبط المبالغ المالية المتحصلة من عملية بيع الأسورة بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الإسورة الأثرية نيابة قصر النيل حبس المتهمين المتحف المصري بالتحرير سرقة الإسورة الأثرية 4 أيام على ذمة التحقيقات
