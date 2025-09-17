470 تذكرة "اندازول" تقود سائق ترعة زنين للسجن المؤبد

كتب- رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، اليوم الأربعاء، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مالي 200 ألف جنيه، كما قضت بالسجن 6 سنوات لقاصر وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامهما بالإتجار في "الأندازول كاربوكساميد" المخدر بنطاق شارع ترعة زنين ببولاق الدكرور.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل سيد جبر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب دولاتي، وإبراهيم محمد أمين، وأمانة سر أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 30961 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 8111 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، للمتهمين "عمرو.ف" سائق و"ح.ن" حدث ، تهمةأحراز وحيازة جوهر "الأندازول كاربوكساميد" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا في اليوم الثاني والعشرين من ديسمبر 2024 بدائرة بولاق الدكرور بالجيزة.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، وفق أوراق الدعوى، أن المضبوطات عبارة عن 473 كيس بلاستيكي تحوي على مادة بيضاء اللون ثبت أنها em-pinaca MDMB أحد مشتقات "الاندازول کار بوكساميد" المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزن قائمًا 160.88 جرام .

وتمكن رجال البحث الجنائي بقسم بولاق الدكرور بالجيزة، من إلقاء القبض على المتهمين بعدما وردت معلومات سرية أكدت قيام المتهمان باتخاذ دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي، وبتفتيش المتهم الأول عثر على 174 كيس للاندازول المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على 299 كيس للاندازول المخدر ومبلغ مالي.

وفي وقت سابق المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول، لنيابة جنوب الجيزة الكلية أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أدانتهما بعقوبات رادعة، الأول بالسجن المؤبد، بينما الثاني بالسجن المشدد 6 سنوات عما أسند إليهما من اتهامات.