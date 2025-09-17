القبض على طالب اصطدم بآخر بطنطا

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بالسير عكس الاتجاه معرضاً حياته والمواطنين للخطر واصطدامه بطالب وإحداث إصابته بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ لمركز شرطة طنطا من طالب بأنه حال عبوره لأحد الطرق اصطدمت به دراجة نارية تسير عكس الإتجاه مما أدى لإصابته بكدمات متفرقة.

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "سارية التراخيص" وقائدها (طالب – "لايحمل رخصة قيادة") وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد.

تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.