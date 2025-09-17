إعلان

المرور يضبط 1174 مخالفة و10 سائقين متعاطين على "الإقليمي"

01:21 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

حملات مرورية

كتب - علاء عمران:

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، الأربعاء، حملات موسعة استهدفت مناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي لضبط المخالفات المرورية والتصدي لتعاطي المواد المخدرة بين قائدي المركبات.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 1174 مخالفة مرورية متنوعة شملت تحميل ركاب بالمخالفة، مخالفات شروط التراخيص، ومخالفات تتعلق بالأمن والمتانة.

كما تم فحص 175 سائقًا، حيث تبين إيجابية 10 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إضافة إلى ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 4 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تكثيف حملاتها لضبط المخالفات وضمان سلامة المرور.

