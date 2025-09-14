الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بين متسولين بالجيزة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن مشاجرة بين بعض الأشخاص القائمين بأعمال التسول بمنطقة الحصري بالجيزة، تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجاري نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص أثناء قيامهم بالتسول واستجداء المارة، وأمكن تحديدهم وضبطهم ("شخصان و3 سيدات" – 4 منهم لهم معلومات جنائية). وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

