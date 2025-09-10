الداخلية تكشف شركات سياحة مزيفة تنصب على راغبي العمرة

كتب - سامح غيث:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة جديدة لجرائم النصب المرتبطة بالسياحة، بعدما تمكنت من ضبط 5 شركات وهمية استغلت المواطنين بادعاء تنظيم رحلات دينية وسياحية دون تراخيص رسمية.

وكشفت تحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار أن تلك الشركات أوهمت ضحاياها بتنظيم برامج حج وعمرة ورحلات سياحية مقابل مبالغ مالية ضخمة، وروّجت لنشاطها الوهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المبوبة.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات مقار الشركات المضبوطة، وعثرت بداخلها على جوازات سفر وتأشيرات مزورة، بالإضافة إلى برامج سياحية ودفاتر نقدية وإعلانات دعائية تستخدم للإيقاع بالضحايا.

وتم ضبط القائمين على إدارة الشركات الوهمية، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.