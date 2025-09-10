إعلان

"غسل 100 مليون جنيه".. قرار قضائي جديد بشأن البلوجر "شاكر محظور"

12:25 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

البلوجر محمد شاكر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس البلوجر محمد شاكر، المعروف إعلاميًا بـ"شاكر محظور"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من بث مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام.

واستمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إلى أقوال المتهم، الذي واجه بلاغات تتهمه ببث محتوى يتضمن إيحاءات وألفاظًا خادشة بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مالية.

وفي وقت سابق، قررت النيابة إخلاء سبيله ومدير أعماله في قضية أخرى تتعلق بحيازة سلاح ناري غير مرخص ومواد مخدرة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض عليه بعد تعدد البلاغات ضده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البلوجر محمد شاكر قرار قضائي جديد شاكر محظور النيابة العامة بالقاهرة الجديدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا
متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن - فيديو
حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح