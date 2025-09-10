"غسل 100 مليون جنيه".. قرار قضائي جديد بشأن البلوجر "شاكر محظور"

كتب- أحمد عادل:

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس البلوجر محمد شاكر، المعروف إعلاميًا بـ"شاكر محظور"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من بث مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام.

واستمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إلى أقوال المتهم، الذي واجه بلاغات تتهمه ببث محتوى يتضمن إيحاءات وألفاظًا خادشة بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مالية.

وفي وقت سابق، قررت النيابة إخلاء سبيله ومدير أعماله في قضية أخرى تتعلق بحيازة سلاح ناري غير مرخص ومواد مخدرة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض عليه بعد تعدد البلاغات ضده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.