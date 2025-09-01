تفاصيل اعتداء شخصين على آخر بسلاح أبيض بالإسكندرية

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اعتداء شخصين على آخر بسلاح أبيض بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29/ 8 تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية بحدوث مشاجرة بين طرف أول سائق مركبة "توك توك" مصاب بجرح قطعى وطرف ثان نجار مسلح وعامل "أحدهما له معلومات جنائية" جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

السبب نشوب مشادة كلامية بينهم حال استقلال الأول المركبة خاصته بالمنطقة محل البلاغ تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى عليه بالأسلحة البيضاء محدثان إصابته.

أمكن ضبط الطرف الثانى وبحوزتهما قطعتي سلاح أبيض المستخدمان فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها على النحو المشار إليه.