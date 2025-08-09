قرار قضائي بشأن البلوجر "موكا" في اتهامها بنشر محتوى خادش

كتب – أحمد عادل:

قررت جهات التحقيق، اليوم السبت، تجديد حبس البلوجر الشهيرة بـ"موكا" 15 يومًا على ذمة التحقيق، في اتهامها ببث مقاطع فيديو تخدش الحياء العام، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وحيازة مخدري الحشيش والبودر.



كما أمرت النيابة العامة بعرض البلوجر الشهيرة بـ"موكا" على مصلحة الطب الشرعي؛ لبيان مدى تعاطيها المواد المخدرة من عدمه.



كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد أعلنت القبض على صانعة المحتوى الشهيرة بـ"موكا" في الجيزة، لاتهامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ألفاظًا إباحية تتنافى مع القيم والتقاليد العامة.



وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عددًا من البلاغات ورد ضد المتهمة، تتهمها بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر محتوى غير أخلاقي لتحقيق أرباح مالية من المشاهدات.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت القوات من ضبط المذكورة (مقيمة بالجيزة – لها معلومات جنائية) وبحوزتها كمية من مخدري الحشيش والبودر.



وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في التصدي لأي ممارسات سلبية على الإنترنت تمس الأمن المجتمعي أو تسيء إلى الأخلاق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.



