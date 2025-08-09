إعلان

لترشيد الكهرباء.. تحرير 142 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

11:20 ص السبت 09 أغسطس 2025

ترشيد الكهرباء

كتب- علاء عمران:


أغلقت وزارة الداخلية 142 من المحال المخالفة وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وجاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ترشيدا للكهرباء.


أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 142 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.


وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

ترشيد الكهرباء مخالفة للمحلات وزارة الداخلية
