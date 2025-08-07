قرار عاجل بشأن البلوجر "مداهم" في اتهامه بنشر محتوى خادش

كتب- أحمد عادل:

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس البلوجر محمد علي والشهير بـ"مداهم" 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى منافيًا للآداب والذوق العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت جهات التحقيق المختصة، أمرت بالتحفظ على أموال وممتلكات البلوجر الشهير بـ"مداهم" بعد تورطه في غسيل 65 مليون جنيه حصل عليهم من نشاطه الإلكتروني غير المشروع ببث فيديوهات تضمن ألفاظ خادشة للحياء العام.

ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف قضية غسل أموال تورط بها البلوجر الشهير بـ"مداهم" بلغت نحو 65 مليون جنيه حصيلة نشاطه في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.

وفي وقت سابق، الأجهزة الأمنية ألقت القبض على صانع المحتوى محمد خالد، المعروف بلقب "مداهم"، وذلك أثناء تواجده في دائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، على خلفية اتهامه بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى منافيًا للآداب والذوق العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قد نجح في رصد وتتبع أنشطة المتهم، وهو صانع محتوى مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أنشأ وأدار صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمها في نشر محتوى مرئي يتضمن مشاهد اعتداء على قيم المجتمع، بهدف تحقيق مشاهدات مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية ضخمة بالمخالفة للقانون.

وأظهرت التحريات أن المتهم لجأ إلى غسل هذه الأموال عبر عدة طرق، من بينها شراء وحدات سكنية، وسيارات، ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات لإضفاء مظهر شرعي على الأموال المتحصلة من نشاطه غير القانوني.

وقدّرت الأجهزة الأمنية إجمالي عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 65 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في التصدي لأي ممارسات سلبية على الإنترنت تمس الأمن المجتمعي أو تسيء إلى الأخلاق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.