الداخلية تضبط 6 قضايا جلب مخدرات وتلاحق تجار السلاح في دمياط وأسوان

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتي أمن دمياط وأسوان حملاته الأمنية المكثفة، لضبط العناصر الإجرامية المتورطة في جلب المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق الهاربين.

وأسفرت الحملة في محافظة دمياط عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، شملت أكثر من 7 كجم حشيش، 9 كجم بانجو، 11 كجم هيدرو، بالإضافة إلى كمية من الهيروين، كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري بحوزة 4 متهمين، لاثنين منهم معلومات جنائية.

وفي محافظة أسوان، تم ضبط قضيتين لجلب المخدرات، شملت 3 كجم بانجو وكمية من الشابو بحوزة متهمين، إلى جانب تنفيذ 609 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتواصل جهودها لتحقيق الأمن وملاحقة العناصر الخطرة.





