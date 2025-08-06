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الداخلية تكشف حقيقة ظهور ضابطي شرطة بفيديو إباحي أثار الجدل

02:55 ص الأربعاء 06 أغسطس 2025

وزارة الداخلية

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كتب- محمد الصاوي:

نفى مصدر أمني صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن صور لشخصين بشكل إباحي والإدعاء بكونها لضابطي شرطة.

أكد المصدر على أن ذلك الفيديو مفبرك، وعدم وجود ضباط شرطة من العاملين بوزارة الداخلية بالأسماء المشار إليها، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من نشر الأكاذيب المختلقة لمحاولة إثارة البلبلة للنيل من حالة الإستقرار التي تنعم بها البلاد وهو ما يعيه الشعب المصري.

وأشار إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مفبركي ومروجي ذلك المقطع.

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