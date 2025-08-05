الوطنية للانتخابات: عدم إعلان أي نتائج في اللجان الفرعية والعامة

كتب- أحمد عادل:

أعلن القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء التصويت في اليوم الثاني والأخير من الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل، إن بعض اللجان أغلقت في تمام التاسعة مساء والبعض الآخر مازال يصوت حيث يسمح لأخر ناخب داخل جمعية الانتخاب بالتصويت.

وأكد القاضي أحمد بنداري، على أن دور مندوبي المرشح ينتهي بعد غلق اللجان، المندوب ليس له حق في الحصول على الحصر العددي، ويحصل عليه كل من حرر له توكيل رسمي في الشهر العقاري وفقًا للقانون.

لفت إلى عدم إعلان نتائج من اللجان الفرعية والعامة، حيث إن الجهة المنوط بها إعلان النتائج هو رئيس الهيئة ومجلس ادارتها فقط.

وتجرى الانتخابات في 8825 لجنة فرعية داخل 8286 مركزا انتخابيا، بإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحق لنحو 69 مليون ناخب التصويت وفقا لقاعدة بيانات الناخبين.

ويتنافس 424 مرشحا على مقاعد النظام الفردي، من بينهم 183 مرشحا مستقلا، و241 مرشحا عن الأحزاب، إضافة إلى قائمة انتخابية واحدة باسم "القائمة الوطنية من أجل مصر" في الدوائر الأربع لنظام القوائم، وتضم 200 مرشح.