"اتخطف في توك توك".. كواليس فيديو الزاوية الحمراء

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات المباحث ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الادعاء باعتداء بعض الأشخاص على آخر واختطافه داخل مركبة "توك توك" بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وبإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة بين عاطل له معلومات جنائية مصاب بجرح باليد وطرف ثان 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية أحدهم قائد مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وجميعهم مقيمين بدائرة القسم.

التحريات أرجعت سبب المشاجرة إلى خلاف حول قيمة الأجرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على الطرف الأول بسلاح أبيض محدثاً إصابته المنوه عنها.

أمكن ضبط التوك توك وطرفي المشاجرة وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.