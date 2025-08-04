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الأمن الاقتصادي: ضبط 1.346 قضية نقل و4.965 سرقة كهرباء في يوم

12:25 م الإثنين 04 أغسطس 2025

الأمن الاقتصادي - أرشيفية

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كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجيتها لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج على القانون.

وقد شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملات أمنية مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت عن ضبط العديد من القضايا المتنوعة، على النحو التالي: 1.346 قضية متنوعة داخل مرافق مترو الأنفاق ومحطات وقطارات السكك الحديدية، و4.965 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، و457 قضية في مجالات عدة، أبرزها الضرائب العامة ومخالفات الجمارك.

كما ضبطت 59 قضية متنوعة، شملت مخالفات مبانٍ ومحالّ بدون ترخيص، إضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكبرة بكافة أنحاء الجمهورية لتحقيق الأمن ومكافحة الجريمة بجميع صورها.

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وزارة الداخلية الأمن الاقتصادي سرقة تيار كهربائي الضرائب العامة
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