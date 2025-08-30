تجديد حبس 3 متهمين بسرقة "توك توك" في الحوامدية

كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مركبة "توك توك" من أمام منزل عامل توصيل طلبات بدائرة قسم شرطة الحوامدية.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط المتهمين عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة مالك التوك توك من سرقة مركبته.

وبسؤاله، قرر أنه أثناء توقفه أمام منزله فوجئ بثلاثة أشخاص يستولون على المركبة ولاذوا بالفرار.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أن لأحدهم معلومات جنائية سابقة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة، وأرشدوا عن المركبة المستولى عليها.